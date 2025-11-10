Ричмонд
В Новосибирске за 280 тысяч рублей продают альбом с редкими марками

По словам продавца, в коллекции в основном марки полулюкс и люкс.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу альбом с редкими немецкими марками. Они были выпущены в 1872—1945 годах. Продавец оценил свою коллекцию в 280 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.

— Альбом зaпoлнeн нa 98 процентов. Все маpки в ocновнoм полулюкс и люкс. Лот имеет лишь историческую и коллекционную ценность, — указал автор объявления.

Продавец отметил, что к маркам прилагаются официальные сертификаты подлинности. Сколько всего в коллекции марок, не уточняется.