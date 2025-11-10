В Новосибирске за 280 тысяч рублей продают альбом с редкими марками

В Новосибирске выставили на продажу альбом с редкими немецкими марками. Они были выпущены в 1872—1945 годах. Продавец оценил свою коллекцию в 280 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.
— Альбом зaпoлнeн нa 98 процентов. Все маpки в ocновнoм полулюкс и люкс. Лот имеет лишь историческую и коллекционную ценность, — указал автор объявления.
Продавец отметил, что к маркам прилагаются официальные сертификаты подлинности. Сколько всего в коллекции марок, не уточняется.