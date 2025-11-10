Ричмонд
Эксперт рассказала, чем полезны маски из мха

Врач Малиновская: маска из мха поможет сохранить здоровье кожи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Простой и доступный способ поддержания здоровья кожи осенью — использование масок из мха. Об этом заявила физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с NEWS.ru. По словам врача, сама «процедура» займет всего 15 минут. После чего мох нужно аккуратно убрать, а кожу промокнуть чистой салфеткой.

— Можно отправиться на прогулку, собрать немного мха, принести его домой и сделать освежающую маску для лица, — пояснила эксперт.

Дело в том, что мох обладает способностью удерживать влагу. Также рекомендуют попробовать протирать лицо опавшими листьями. Они накапливают в себе тонизирующий конденсат и ценные микроэлементы. Легкое воздействие листьев также стимулирует отшелушивание омертвевших клеток кожи, что может быть эффективнее скрабов и пилингов.