Эксперт рассказала, чем полезны маски из мха

Простой и доступный способ поддержания здоровья кожи осенью — использование масок из мха. Об этом заявила физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с NEWS.ru. По словам врача, сама «процедура» займет всего 15 минут. После чего мох нужно аккуратно убрать, а кожу промокнуть чистой салфеткой.