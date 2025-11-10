Нагрянут морозы до −32 градусов: какая погода будет на Ямале в третью неделю ноября

Вероятность осадков составит от 37 до 79 процентов.
На Ямале третья неделя месяца с 10 по 16 ноября будет сопровождаться преимущественно снегом. Местами осадки не ожидаются, в ночные и утренние часы будет облачно. По прогнозам синоптиков, в середине недели ночью температура воздуха опустится до −32 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник 10 ноября на территории округа переменная облачность. Ожидается временами снег. Ночью и утром облачно. Ночью в среднем −24, −26 градусов. Днем −16, −24», — говорится на сайте ведомства. Во вторник также снег, днем так же холодно — столбики термометров покажут −24 градусов. В среду в отдельные районы обойдутся без осадков, ночью −28, −17, днем температура воздуха составит от −17 до −27 градусов.
Какая погода будет в Салехарде: 10−16 ноября.
Погода в Салехарде будет преимущественно снежная, сухо будет только в четверг и воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от −28 до −6 градусов, в понедельник температура воздуха опустится до −24. Днем будет от −16 до −19. Самый теплый день будет в субботу, а самый холодный — в четверг, 13 ноября.
• Понедельник, 10 ноября. Ночь −24, день −16. Облачно, небольшой снег 3 м/с.
• Вторник, 11 ноября. Ночь −18, день −17. Облачно, снег 3 м/с.
• Среда, 12 ноября. Ночь −25, день −22. Облачно, небольшой кратковременный снег 1−3 м/с.
• Четверг, 13 ноября. Ночь −28, день −23. Облачно, без осадков 1−2 м/с.
• Пятница, 14 ноября. Ночь −24, день −9. Облачно, снег 3−5 м/с.
• Суббота, 15 ноября. Ночь −11, день −6. Облачно, временами снег 3−5 м/с.
• Воскресенье, 16 ноября. Ночь −14, день −11. Облачно, без осадков 1−2 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое.
В Новом Уренгое будет теплее, снег ожидается только в пятницу и субботу. Температура воздуха ночью в среднем составит от −32 до −9 градусов. Днем будет от −28 до −2. Самым теплым днем станет суббота, а самым холодным будет четверг.
• Понедельник, 10 ноября. Ночь −25, день −26. Переменная облачность, без осадков 2−3 м/с.
• Вторник, 11 ноября. Ночь −28, день −24. Облачно, без осадков 4 м/с.
• Среда, 12 ноября. Ночь −28, день −27. Небольшая облачность, без осадков 3 м/с.
• Четверг, 13 ноября. Ночь −32, день −28. Переменная облачность, без осадков 1 м/с.
• Пятница, 14 ноября. Ночь −28, день −17. Облачно, небольшой снег 4−6 м/с.
• Суббота, 15 ноября. Ночь −19, день −2. Облачно, временами снег 8−9 м/с.
• Воскресенье, 16 ноября. Ночь −9, день −6. Облачно, снег 2−6 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 10 по 16 ноября.
Погода в Ноябрьске будет переменчивая — начало недели будет морозным, а с вечера пятницы начнется потепление. Температура воздуха ночью в среднем составит от −26 до −5 градусов. Днем будет от 0 до −24. Самым теплым днем станет воскресенье.
• Понедельник, 10 ноября. Ночь −26, день −24. Малооблачно, ветер 1−2 м/с.
• Вторник, 11 ноября. Ночь −23, день −15. Облачно, временами небольшой снег 3−5 м/с.
• Среда, 12 ноября. Ночь −21, день −17. Облачно, небольшой кратковременный снег 3−7 м/с.
• Четверг, 13 ноября. Ночь −25, день −24. Переменная облачность, без осадков 1−3 м/с.
• Пятница, 14 ноября. Ночь −24, день −8. Малооблачно, дождь, ветер 3−6 м/с.
• Суббота, 15 ноября. Ночь −8, день 0. Облачно, временами снег 5−7 м/с.
• Воскресенье, 16 ноября. Ночь −5, день 0. Пасмурно, дождь, ветер 4−5 м/с.