Нагрянут морозы до −32 градусов: какая погода будет на Ямале в третью неделю ноября

Погода в Салехарде будет преимущественно снежная, сухо будет только в четверг и воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от −28 до −6 градусов, в понедельник температура воздуха опустится до −24. Днем будет от −16 до −19. Самый теплый день будет в субботу, а самый холодный — в четверг, 13 ноября.