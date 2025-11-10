Ричмонд
Кошку породы саванна выставили на продажу в Новосибирске за 200 тысяч рублей

В Новосибирске продают экзотическую кошку породы саванна. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Источник: Авито

По данным продавца у взрослого питомца есть ветеринарный паспорт, сделаны все необходимые прививки. Однако метрики и родословной у кошки нет.

Также потенциальных покупателей предупреждают о непростом характере животного. Сообщается, что питомица не ладит с другими животными и детьми. Также она также нуждается в особом рационе питания, так как ест только куриное мясо.

Рассматриваться предложения будут лишь от тех людей, кто имеет опыт в содержании этой породы. Приобрести животное можно за 200 тысяч рублей.

Саванна — это гибридная порода, выведенная путем скрещивания домашней кошки и дикого африканского сервала. Она считается одной из самых дорогих и необычных пород в мире.