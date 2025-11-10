Ричмонд
Верховный суд РФ разрешил наказывать обоих участников драки

Верховный суд указал на возможность привлечения к ответственности всех участников драки.

Источник: Комсомольская правда

Российское законодательство позволяет привлечь к ответственности обоих участников драки в случае обоюдного нанесения телесных повреждений. Об этом сказано в решении Верховного суда по жалобе жителя Благовещенска.

Мужчину оштрафовали на 5000 рублей за нанесённые во время конфликта на парковке побои, при этом он утверждал, что его действия носили характер самообороны и апеллировал к тому, что второй участник драки также был привлечён к ответственности.

«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», — цитирует РИА Новости постановление коллегии по делам об административных правонарушениях.

Какие действия подпадают под уголовные и административные статьи об избиении человека, как привлечь к ответственности нападавшего и что ему грозит, сайт KP.RU подробно разбирает вместе с опытным адвокатом здесь.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России привлекут к ответственности каждого человека, причастного к массовой драке в московской Коммунарке.