Верховный суд РФ разрешил наказывать обоих участников драки

Российское законодательство позволяет привлечь к ответственности обоих участников драки в случае обоюдного нанесения телесных повреждений. Об этом сказано в решении Верховного суда по жалобе жителя Благовещенска.
Мужчину оштрафовали на 5000 рублей за нанесённые во время конфликта на парковке побои, при этом он утверждал, что его действия носили характер самообороны и апеллировал к тому, что второй участник драки также был привлечён к ответственности.
«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», — цитирует РИА Новости постановление коллегии по делам об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России привлекут к ответственности каждого человека, причастного к массовой драке в московской Коммунарке.