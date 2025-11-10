В Мали похитили и застрелили блогера из-за роликов в TikTok: ее казнили из-за связи с армией

Брат погибшей блогерши рассказал, что женщина выкладывала в социальную сеть TikTok видео о городе Тонка. После этого ее обвинили в «информировании малийской армии о передвижениях». По версии брата Мариам Сиссе, ее похитили и отвезли в Тонку. Женщину застрелили на площади Независимости, добавил он.