В Мали похитили и застрелили блогера из-за роликов в TikTok: ее казнили из-за связи с армией

Блогера Мариам Сиссе похитили, а затем отправили на публичную казнь. Ее расстреляли за якобы сотрудничество с армией. Привести наказание в действие могли джихадисты — представители вооруженных террористических группировок, пишет SCMP.
Брат погибшей блогерши рассказал, что женщина выкладывала в социальную сеть TikTok видео о городе Тонка. После этого ее обвинили в «информировании малийской армии о передвижениях». По версии брата Мариам Сиссе, ее похитили и отвезли в Тонку. Женщину застрелили на площади Независимости, добавил он.
«Мою сестру арестовали в четверг джихадисты», — заявил родственник казненной.
