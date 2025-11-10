Ричмонд
В Мали похитили и застрелили блогера из-за роликов в TikTok: ее казнили из-за связи с армией

Блогера в Мали публично казнили из-за публикаций в TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Блогера Мариам Сиссе похитили, а затем отправили на публичную казнь. Ее расстреляли за якобы сотрудничество с армией. Привести наказание в действие могли джихадисты — представители вооруженных террористических группировок, пишет SCMP.

Брат погибшей блогерши рассказал, что женщина выкладывала в социальную сеть TikTok видео о городе Тонка. После этого ее обвинили в «информировании малийской армии о передвижениях». По версии брата Мариам Сиссе, ее похитили и отвезли в Тонку. Женщину застрелили на площади Независимости, добавил он.

«Мою сестру арестовали в четверг джихадисты», — заявил родственник казненной.

