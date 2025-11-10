Таможня Владивостока побила рекорд по оформлению машин

В октябре 2025 года Владивостокская таможня поставила новый рекорд, оформив рекордное количество автомобилей для личного пользования. За месяц через таможню прошло 38 520 машин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Это число значительно больше, чем в предыдущие месяцы. По сравнению с сентябрем 2025 года рост составил более 24%, а если смотреть на октябрь прошлого года, то рост оказался еще больше — почти 32%.
Общая цифра тоже впечатляет: с начала года по 31 октября таможня оформила уже свыше 273 тысяч автомобилей для частных владельцев. Это больше, чем было оформлено за все двенадцать месяцев 2024 года.
Больше всего через таможню по-прежнему ввозят японские автомобили, но специалисты отмечают, что сильно выросло количество машин из Южной Кореи.
Таможня рекомендует водителям заранее готовиться к оформлению: пополнять свои счета для быстрой оплаты пошлин и вовремя забирать выпущенные машины со складов временного хранения, чтобы не создавать там очередей и заторов. Для удобства жителей оформление автомобилей работает даже в выходные дни.