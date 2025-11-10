ХМАО вошел в топ-10 регионов РФ по доле высокооплачиваемых работников

ХМАО оказался в одном ряду с северными и дальневосточными регионами.
ХМАО занял девятое место в рейтинге российских регионов по доле высокооплачиваемых работников. На крупных и средних предприятиях Югры 12,2% сотрудников получают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут в исследовании РИА Новости на сайте.
«Согласно оценкам РИА Новости, с сентября 2024 года по август 2025 года в среднем по России только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц… В первую десятку регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников также вошли: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (12,2%)», — сообщают в данных.
ХМАО оказался в одном ряду с северными и дальневосточными регионами, а также Москвой и Санкт-Петербургом. При этом в Югре значительно меньше низкооплачиваемых работников, чем в среднем по стране — всего 8,5% против 28% в целом по РФ.
Исследование показало, что в среднем по России только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. При этом в 2024 году доля таких высокооплачиваемых работников составила около 4%. Диапазон типичных зарплат в Югре составляет от 68 до 145 тысяч рублей после вычета НДФЛ.
Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в Югре получают работники нефтегазовой отрасли и ученые. Средняя оплата труда у специалистов этих сфер превысила 160 тысяч рублей.