СМИ: Поддержка Украины в Польше трещит на фоне выборов и антиукраинских настроений

Поддержка украинцев в Польше дала трещину в критический момент, став центральной темой в борьбе за власть внутри страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и опросы общественного мнения.
— Большой вопрос, как Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората, — подчеркнул старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.
Ситуация нагнетается на фоне приближающихся выборов, где эти вопросы становятся ключевыми для политической борьбы, говорится в статье.
За последние несколько месяцев в Польше прошла волна антиукраинских настроений, в том числе и в правящих верхах. Например, ранее Навроцкий внес в Сейм законопроект, согласно которому в стране введут уголовную ответственность за распространение украинских идеологий.