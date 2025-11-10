Ричмонд
СМИ: Поддержка Украины в Польше трещит на фоне выборов и антиукраинских настроений

Поддержка украинцев в Польше дала трещину в критический момент, став центральной темой в борьбе за власть внутри страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и опросы общественного мнения.

Особую озабоченность вызывает скептицизм президента Польши Кароля Навроцкого и его сторонников из партии «Право и справедливость» относительно желания Украины вступить в НАТО и Евросоюз. Они также обвиняют украинских мигрантов в получении социальных пособий вне очереди.

— Большой вопрос, как Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората, — подчеркнул старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.

Ситуация нагнетается на фоне приближающихся выборов, где эти вопросы становятся ключевыми для политической борьбы, говорится в статье.

За последние несколько месяцев в Польше прошла волна антиукраинских настроений, в том числе и в правящих верхах. Например, ранее Навроцкий внес в Сейм законопроект, согласно которому в стране введут уголовную ответственность за распространение украинских идеологий.

