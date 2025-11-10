Ричмонд
За неделю зарплата водителей автобусов во Владивостоке выросла со 100 до 120 тысяч рублей

Помимо возросшего оклада, водителям предлагают полный социальный пакет и бесплатное обучение для получения необходимой категории D.

Источник: PrimaMedia.ru

Стартовый оклад для водителей автобусов Владивостока в муниципальном предприятии «ВПОПАТ № 1» всего за неделю вырос со 100 до 120 тысяч рублей. Соответствующее объявление было опубликовано в официальном tg-канале администрации города (18+).

«Водителей категории D приглашают для работы на новых автобусах. Кандидатам при трудоустройстве предлагают заработную плату от 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Владивостока (18+) от 9 ноября.

Еще 4 ноября в аналогичном объявлении от городского предприятия «ВПОПАТ № 1» фигурировала зарплата «от 100 тысяч рублей». Таким образом, всего за несколько дней стартовый доход для новых сотрудников вырос на 20%.

Помимо возросшего оклада, водителям предлагают полный социальный пакет, сменный график работы, общежитие для иногородних, 12 дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску и бесплатное обучение для получения необходимой категории D.

Контекст кадрового дефицита.

Рост предлагаемой зарплаты стал следующим шагом в решении кадровой проблемы, о которой власти говорят уже не первый год. Еще 1 октября губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе прямого эфира признавал, что найти водителей общественного транспорта «очень сложно». Он тогда заявлял, что действующие «рулевые» получают 140−150 тысяч рублей, но это «не предел», и зарплаты планируется повышать дальше.

Параллельно с ростом доходов водителей город наращивает и свой автопарк. В следующем году на эти цели планируется направить средства на закупку еще 40 автобусов. Всего за три последних года в город было поставлено 243 новых автобуса.

Примечательно, что ранее, 26 февраля, первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина на заседании Заксобрания говорила, что решить проблему локальным повышением зарплат только в одной отрасли невозможно, так как это создаст «перекосы» на рынке труда и будет «оттягивать специалистов из других отраслей».