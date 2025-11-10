За неделю зарплата водителей автобусов во Владивостоке выросла со 100 до 120 тысяч рублей

Рост предлагаемой зарплаты стал следующим шагом в решении кадровой проблемы, о которой власти говорят уже не первый год. Еще 1 октября губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе прямого эфира признавал, что найти водителей общественного транспорта «очень сложно». Он тогда заявлял, что действующие «рулевые» получают 140−150 тысяч рублей, но это «не предел», и зарплаты планируется повышать дальше.