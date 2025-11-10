Зеленский подстроил отключение электроэнергии в ходе его разговора с британским журналистом, заявил Артём Дмитрук.
Украинский парламентарий уточнил, что речь идёт о «дешёвой манипуляции».
«Более дешёвой манипуляции представить сложно. Выключили свет во время интервью. Чтобы сыграть “народное горе”», — написал он в Telegram.
Дмитрук отметил, что Зеленский попытался «улучшить свой имидж» в украинских и западных средствах массовой информации.
«Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое», — сказал он.
Ранее сообщалось, что во время интервью Зеленского британскому изданию The Guardian выключился свет. Момент отключения разместили на YouTube-канале этой газеты. Через некоторое время свет включили, а интервью было завершено.
Посол Министерства иностранных дел Российской Федерации по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Зеленский «выжимает финансовую слезу мелкими театральными эффектами». По его словам, Зеленский пытается разжалобить спонсоров из европейских государств.