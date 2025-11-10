Опубликовано редкое фото визита Леонида Брежнева в Новосибирск

Сегодня, 10 ноября, отмечается годовщина смерти Леонида Брежнева. К этой дате КП-Новосибирск решил вспомнить, сколько раз он посещал Новосибирск. Впервые это произошло в 1958 году, когда рабочие авиазавода имени Чкалова выдвинули Брежнева кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
В качестве руководителя страны Леонид Брежнев приезжал в Новосибирск только два раза. Сначала он посетил город в августе 1972 года. Тогда генерального секретаря ЦК КПСС убедили, что быстро растущий мегаполис нуждается в метрополитене.
Второй визит Брежнева был в марте 1978 года. Тогда он обсудил партийные и военные вопросы, а также вновь поговорил с первым секретарем Новосибирского обкома партии Федором Горячевым, который говорил ему о необходимости метро. В итоге к концу того года строительство городской подземки было разрешено.