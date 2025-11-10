Контактный парк альпак откроют в Новосибирской области до конца этого года

Для гостей парка организуют экскурсии, где можно будет познакомиться с животными, угостить их морковью и понаблюдать за их поведением. Для комфортного содержания альпак подготовлены два просторных вольера площадью более 650 квадратных метров каждый. Открыть парк его планируют к концу года.