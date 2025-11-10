Ричмонд
Контактный парк альпак откроют в Новосибирской области до конца этого года

В районе Мочище на территории «Чкаловских дач» будет открыт парк альпак. Реализацией проекта занимается федеральная сеть «Пача Мама».

Источник: Сиб.фм

Для гостей парка организуют экскурсии, где можно будет познакомиться с животными, угостить их морковью и понаблюдать за их поведением. Для комфортного содержания альпак подготовлены два просторных вольера площадью более 650 квадратных метров каждый. Открыть парк его планируют к концу года.

По данным пресс-службы сети, эти животные хорошо переносят суровый климат и должны комфортно себя чувствовать в Новосибирской области. Сейчас альпаки находятся на обязательном карантине под контролем ветеринаров. Помимо них, в парке будут жить козы и кролики.

Подобные парки «Пача Мама» уже успешно работают в нескольких городах России, среди которых Сочи, Тюмень, Омск, Казань.