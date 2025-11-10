В Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку к окладу сотрудникам МВД

«Многие опытные сотрудники, предпочитают уволиться, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям. Ведь зарплата на гражданке в купе с пенсией даёт доход больше, чем то, что могут сегодня предложить органы. Чтобы не допустить ухода этих ценных кадров, в День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — приводит слова депутата РИА «Новости».