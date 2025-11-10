Запрет на вейпы поддержали 71% жителей Иркутска

71% жителей Иркутска поддержали запрет на вейпы. Такие данные следуют из опроса, проведенного SuperJob. Главными аргументами в пользу запрета горожане называют вред здоровью, опасность химического состава электронных сигарет и надежду на то, что это станет шагом к полному запрету табачных изделий.
— При этом 12% опрошенных высказались против ограничений. Они считают, что у вейпов нет дыма и запаха, а также думают, что запрет приведет к развитию подпольной торговли. Еще 10% респондентов заявили о своем безразличии к этой теме, — уточнили в пресс-службе сервиса по поиску работы.
Интересно, что среди женщин уровень поддержки запрета выше: 78% выступают за, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 64%. Наибольшую активность в поддержке запрета проявляет население от 35 до 45 лет, где за него высказались 80% опрошенных.