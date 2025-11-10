В России восхитились возрождением Елены Рыбакиной

«Для нее победы уже вошли в привычку. Сейчас у нее серия из 10 подряд — из которых шесть над соперницами из ТОП-10. Это больше, чем до этого за весь сезон. И она повторила лучшую серию в WTA за весь год, которую выдала Арина Соболенко с Индиан-Уэллс по Мадрид. Рыбакина большую часть сезона не выглядела теннисисткой, которая может претендовать на крупнейшие титулы. Но сейчас она возродилась», — считает источник.