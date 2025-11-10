Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали видеообращение ветерана Донбасса, бывшего ополченца афганского происхождения Рафи Абдуллы Джабара, позывной «Абдулла», который потерял обе ноги. Запись показали главе государства на смартфоне после заседания совета по межнациональным отношениям в Кремле.
— Разрешите доложиться — начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда, и задача, поставленная родиной, будет выполнена, — заявил «Абдулла».
Путин ранее, в 2023 году, на том же совете по межнациональным отношениям, обещал помочь ополченцу решить проблемы со здоровьем и реабилитацией. Тогда же президент передал бойцу б’ольшой привет и всяческих успехов в его будущем здесь, в России", передает ТАСС.
2 октября президент России Владимир Путин рассказал историю Майкла Глосса, сына заместителя главы Центрального разведывательного управления США и ветерана военно-морских сил, который погиб в зоне специальной военной операции, сражаясь на стороне России.