Педагоги новосибирской области пожаловались на травлю из-за роликов

«В последнее время в интернете, мессенджерах и на телевидении публикуются видео, которые не отражают реальную ситуацию в нашей школе. Ролики вырваны из контекста и представлены неполностью. В мессенджерах развернулась травля в отношении педагогов и их семей. Коллектив школы просит помощи и поддержки, поскольку учителя не могут в полной мере выполнять свои обязанности», — отметили сотрудники школы.