Педагоги новосибирской области пожаловались на травлю из-за роликов

В Новосибирской области педагоги школы № 13 в Коченёво обратились с жалобой на травлю и угрозы в сети после выхода провокационных видеороликов о школе.

Источник: Freepik

Об этом сообщает Сиб.фм.

«В последнее время в интернете, мессенджерах и на телевидении публикуются видео, которые не отражают реальную ситуацию в нашей школе. Ролики вырваны из контекста и представлены неполностью. В мессенджерах развернулась травля в отношении педагогов и их семей. Коллектив школы просит помощи и поддержки, поскольку учителя не могут в полной мере выполнять свои обязанности», — отметили сотрудники школы.

От имени коллектива поданы заявления в прокуратуру Коченёвского района. Педагоги уверены, что публикации носят спланированный характер: сначала появился один ролик, затем второй.

«Дети снимают видео, не задумываясь о последствиях. Наша школа чистая, отремонтированная, развивающаяся. Просим администрацию района и управление образования обратить внимание на ситуацию, помочь разобраться и наказать виновных. В сложившихся условиях мы не можем продолжать трудовую деятельность», — говорится в заявлении.

На момент публикации официальные органы ситуацию не комментировали. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал проверить школу в Коченёво после обрушения крыши.