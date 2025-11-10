Ричмонд
Ким Дотком: судебное разбирательство в США можно сравнить с убийством

Предприниматель Дотком считает, что не сможет рассчитывать на справедливый судебный процесс в США.

Источник: Аргументы и факты

Основатель ресурсов Megaupload и Mega Ким Шмитц, который больше известен как Ким Дотком, предупредил, не сможет рассчитывать на справедливый судебный процесс в американском штате Вирджиния, если Новая Зеландия экстрадирует его в США.

«Я никогда не получу справедливого разбирательства у судьи, который лишь формально одобряет запросы по FISA (Акту о негласном наблюдении в целях внешней разведки — ред.). Особенно у моего судьи», — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Х*.

По его словам, такой процесс можно будет сравнить с убийством.

Напомним, Ким Дотком проживает в Новой Зеландии с 2010 года. В августе 2024 года министр юстиции этой страны Пол Голдсмит допустил, что предприниматель может быть экстрадирован в США, где его обвинили в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.

Сам бизнесмен называл обвинения в свой адрес предвзятыми. В конце ноября 2024 года Ким Дотком сообщил, что перенёс инсульт и столкнулся с его последствиями. В начале ноября 2025 года он проинформировал о ещё одном инсульте.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.