Ким Дотком: судебное разбирательство в США можно сравнить с убийством

Напомним, Ким Дотком проживает в Новой Зеландии с 2010 года. В августе 2024 года министр юстиции этой страны Пол Голдсмит допустил, что предприниматель может быть экстрадирован в США, где его обвинили в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.