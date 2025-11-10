Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Дальневосточный леопард Leo 260M замечен на максимально северной точке Приморского края, подобное произошло впервые за 50 лет, сообщает ФГБУ «Земля леопарда».
«Дальневосточный леопард Leo 260M отмечен на максимально северной точке Приморского края впервые за 50 лет», — говорится в сообщении.
В мае 2025 года фотоловушкой был зарегистрирован самец дальневосточного леопарда Leo 260M. На кадрах он активно метит территорию, обозначая самую дальнюю северо-восточную фиксацию леопардов.
По последним данным, Leo 260M уже переместился южнее — в Ольгинский округ, но, несмотря на это, кадры впервые подтверждают присутствие одного из самых редких животных планеты в настолько отдаленных северных районах на востоке Приморского края.
На сегодняшний день Ольгинский район — это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. «Путешественником» стал всё тот же Leo 260M — один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.