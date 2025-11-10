Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья

На сегодняшний день Ольгинский район — это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. «Путешественником» стал всё тот же Leo 260M — один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали.