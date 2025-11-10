В США может возобновиться работа правительства: договоренности достигнуты

В США 10 ноября состоится голосование Сената по вопросу возобновления работы правительства. Как отмечается, демократы и республиканцы пришли к общему мнению. Газета Politico утверждает, что политикам удалось достичь «договоренностей».
Голосование по законопроекту состоится в «ближайшие часы». Законодатели готовы поддержать выделение финансирования на работу правительства до 30 января 2026 года, сказано в статье.
Подчеркивается, что, согласно документу, будут ассигнованы средства на весь 2026 год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов. Стоит уточнить, что за основу могут взять прошлый проект о возобновлении финансирования правительства.
Тем временем набирает обороты скандал вокруг видео-фейка о президенте США Дональде Трампе после расследования The Telegraph. После обнародования правдивой информации посты гендиректора и исполнительного директора BBC оставили Тим Дэйви и Дебора Тёрнесс. Однако новое руководство может оказаться не лучше прежнего, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.