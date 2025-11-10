Ричмонд
Более 14 тысяч подписей собрала петиция против выделенной полосы для автобусов во Владивостоке

За выходные петиция жителей Владивостока против выделенной полосы, организованной Центром организации дорожного движения для общественного транспорта от Некрасовского путепровода до Второй Речки набрала более 14 тысяч голосов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По мнению горожан, в текущих условиях выделенная полоса не может замотивировать автовладельцев пользоваться общественным транспортом: автобусов в городе становится всё меньше, маршрутная сеть охватывает не все микрорайоны. При этом администрация города не имеет юридических возможностей вмешиваться в работу коммерческих автотранспортных предприятий, с которыми заключены контракты на перевозки пассажиров по маршрутам общественного транспорта.

В итоге в минусе остаются все — и пассажиры автобусов, и автолюбители. Преодолеть участок выделенной полосы сейчас действительно можно быстро, но перед выделенной полосой автобусы (а также с размахом презентованный троллейбус маршрута № 4) движутся ещё медленнее, чем до появления новой разметки. Теперь утренний час пик начинается с 07:00.

На момент подготовки публикации петицию подписало уже 14 122 пользователя.

Одновременно с негативными сообщениями в отношении выделенных полос для общественного транспорта в социальных сетях появляются новые сигналы о неудовлетворительной работе общественного транспорта. Так, из Снеговой Пади снова невозможно уехать на автобусе маршрута № 95 (который следует в центр через БАМ, Некрасовский путепровод и улицу Гоголя). Пассажиры пишут, что в понедельник утром автобус № 95 проехал остановку, не осуществив посадку пассажиров, в 06:50. Следующий автобус проехал в 07:40 и тоже остановку не сделал, так как уже был переполнен. У пассажиров возникает резонный вопрос: точно ли городу нужна выделенная полоса для автобусов, если на этот самый автобус невозможно попасть?

По состоянию на 06:37 пассажиры не наблюдали в сервисах отслеживания общественного транспорта ни одного автобуса на маршруте № 40а (Онкологический диспансер — площадь Семёновская). Маршрут тоже проходит через зону выделенных полос.

Также в социальных сетях с утра распространяется видео с автобусом неизвестного маршрута, который во время движения сильно кренится на одну сторону. Жители интересуются, как такие автобусы проходят предрейсовый технический осмотр.

Традиционно усложняет ситуацию и реконструкция перекрёстка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Как докладывает муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», накануне начались работы на съезде с проспекта на улицу Русскую рядом с вертолётом, там сняли старый асфальт и заменили дорожное основание. Другой участок производства работ сегодня — проезжая часть в районе Русской, 48/1 (около автобусной остановки в сторону кольца Багратиона). Там тоже демонтирован асфальт, установлены дорожное основание и около 30 метров нового бордюра. Работы продолжаются, водителей предупреждают о «возможном затруднении движения транспорта» на этих участках. К 11 часам перекрёсток является одним из наиболее загруженных участков дорожно-транспортной системы, сервис 2ГИС выделяет его красным и бордовым цветом, хотя в целом транспортные заторы в городе оцениваются на 3 балла.