Более 14 тысяч подписей собрала петиция против выделенной полосы для автобусов во Владивостоке

По мнению горожан, в текущих условиях выделенная полоса не может замотивировать автовладельцев пользоваться общественным транспортом: автобусов в городе становится всё меньше, маршрутная сеть охватывает не все микрорайоны. При этом администрация города не имеет юридических возможностей вмешиваться в работу коммерческих автотранспортных предприятий, с которыми заключены контракты на перевозки пассажиров по маршрутам общественного транспорта.
В итоге в минусе остаются все — и пассажиры автобусов, и автолюбители. Преодолеть участок выделенной полосы сейчас действительно можно быстро, но перед выделенной полосой автобусы (а также с размахом презентованный троллейбус маршрута № 4) движутся ещё медленнее, чем до появления новой разметки. Теперь утренний час пик начинается с 07:00.
На момент подготовки публикации петицию подписало уже 14 122 пользователя.
Одновременно с негативными сообщениями в отношении выделенных полос для общественного транспорта в социальных сетях появляются новые сигналы о неудовлетворительной работе общественного транспорта. Так, из Снеговой Пади снова невозможно уехать на автобусе маршрута № 95 (который следует в центр через БАМ, Некрасовский путепровод и улицу Гоголя). Пассажиры пишут, что в понедельник утром автобус № 95 проехал остановку, не осуществив посадку пассажиров, в 06:50. Следующий автобус проехал в 07:40 и тоже остановку не сделал, так как уже был переполнен. У пассажиров возникает резонный вопрос: точно ли городу нужна выделенная полоса для автобусов, если на этот самый автобус невозможно попасть?
По состоянию на 06:37 пассажиры не наблюдали в сервисах отслеживания общественного транспорта ни одного автобуса на маршруте № 40а (Онкологический диспансер — площадь Семёновская). Маршрут тоже проходит через зону выделенных полос.
Также в социальных сетях с утра распространяется видео с автобусом неизвестного маршрута, который во время движения сильно кренится на одну сторону. Жители интересуются, как такие автобусы проходят предрейсовый технический осмотр.
Традиционно усложняет ситуацию и реконструкция перекрёстка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Как докладывает муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», накануне начались работы на съезде с проспекта на улицу Русскую рядом с вертолётом, там сняли старый асфальт и заменили дорожное основание. Другой участок производства работ сегодня — проезжая часть в районе Русской, 48/1 (около автобусной остановки в сторону кольца Багратиона). Там тоже демонтирован асфальт, установлены дорожное основание и около 30 метров нового бордюра. Работы продолжаются, водителей предупреждают о «возможном затруднении движения транспорта» на этих участках. К 11 часам перекрёсток является одним из наиболее загруженных участков дорожно-транспортной системы, сервис 2ГИС выделяет его красным и бордовым цветом, хотя в целом транспортные заторы в городе оцениваются на 3 балла.