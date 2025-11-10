Более 14 тысяч подписей собрала петиция против выделенной полосы для автобусов во Владивостоке

Одновременно с негативными сообщениями в отношении выделенных полос для общественного транспорта в социальных сетях появляются новые сигналы о неудовлетворительной работе общественного транспорта. Так, из Снеговой Пади снова невозможно уехать на автобусе маршрута № 95 (который следует в центр через БАМ, Некрасовский путепровод и улицу Гоголя). Пассажиры пишут, что в понедельник утром автобус № 95 проехал остановку, не осуществив посадку пассажиров, в 06:50. Следующий автобус проехал в 07:40 и тоже остановку не сделал, так как уже был переполнен. У пассажиров возникает резонный вопрос: точно ли городу нужна выделенная полоса для автобусов, если на этот самый автобус невозможно попасть?