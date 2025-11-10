Ричмонд
В Новосибирске могут запретить продажу вейпов

Президент РФ одобрил идею полного запрета продажи электронных сигарет на территории страны.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске, как и других городах России, могут запретить продажу вейпов. Соответствующую инициативу поддержал президент страны Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале написал новосибирский депутат Госдумы Александр Аксененко.

— Убежден, теперь закон о полном и бескомпромиссном запрете продажи вейпов будет принят в самое ближайшее время, — добавил он.

Депутат напомнил, что еще в 2023 году вейпы запретили продавать детям. Тогда же за это ввели штрафы. Однако не всех продавцов это пугало, и во время проверок находились торговые точки, где несовершеннолетним продолжали продавать электронные сигареты. Поэтому штрафы увеличили.