В Новосибирске могут запретить продажу вейпов

Депутат напомнил, что еще в 2023 году вейпы запретили продавать детям. Тогда же за это ввели штрафы. Однако не всех продавцов это пугало, и во время проверок находились торговые точки, где несовершеннолетним продолжали продавать электронные сигареты. Поэтому штрафы увеличили.