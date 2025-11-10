Солнечная вспышка уничтожила гигантский протуберанец в 300 тысячах километров

«Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и “пожирают” находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.