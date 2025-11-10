Ричмонд
Солнечная вспышка уничтожила гигантский протуберанец в 300 тысячах километров

Учёные рассказали о необычном явлении, зафиксированном на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

Учёные зафиксировали необычное явление на Солнце. Речь идёт о мощной вспышке, которая «пожрала» огромный солнечный протуберанец, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS).

«Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и “пожирают” находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Последнее время специалисты отмечают повышенную активность Солнца.

Так, накануне зарегистрирована вспышка по линии Солнце-Земля, при этом она превысила категорию Х, что соответствует очень сильной вспышке, и продолжает увеличиваться.

Сообщалось, что звезда выбросила большое количество плазмы в сторону Земли 9 ноября.

Тем временем опубликован прогноз магнитных бурь на неделю с 10 по 16 ноября 2025 года.