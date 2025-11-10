Солнечная вспышка «поглотила» гигантский протуберанец длиной 300 тысяч километров

По мнению специалистов, точность, с которой плазменные волокна находят и обвивают протуберанец, регулируется электрическими токами в короне Солнца и разницей газового давления между горячим ядром вспышки и холодным телом протуберанца. Заключительная часть записи демонстрирует, как плазменные волокна, вращаясь, ввинчиваются обратно в Солнце, увлекая за собой остатки «растерзанного» газового образования, передает Telegram-канал ведомства.