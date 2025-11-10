Солнечная вспышка «поглотила» гигантский протуберанец длиной 300 тысяч километров

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали уникальное событие: мощная вспышка на Солнце привела к уничтожению гигантского протуберанца, протяженность которого составляла около 300 тысяч километров. Это явление, похожее на «пожирание», было заснято космическими телескопами.
На опубликованном видео зафиксировано, как выброшенные из эпицентра вспышки магнитные волокна «обвивают» и «поглощают» рядом расположенный протуберанец — огромное скопление темного холодного газа. Затем эти волокна, стремительно вращаясь, возвращаются обратно в поверхность Солнца. Ученые смогли запечатлеть полный цикл этого динамического процесса.
По мнению специалистов, точность, с которой плазменные волокна находят и обвивают протуберанец, регулируется электрическими токами в короне Солнца и разницей газового давления между горячим ядром вспышки и холодным телом протуберанца. Заключительная часть записи демонстрирует, как плазменные волокна, вращаясь, ввинчиваются обратно в Солнце, увлекая за собой остатки «растерзанного» газового образования, передает Telegram-канал ведомства.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о том, что на Солнце произошла вспышка последнего класса мощности. Позже в пресс-службе института показали кадры, на которых удалось запечатлеть вспышку.