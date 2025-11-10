Американцы активно обсуждают выпуск амурских тигров на волю в Приморье

В американском сегменте социальной новостной площадки Reddit набрала популярность публикация, посвящённая выпуску двух амурских тигров, которых вернули в дикую природу в Приморье после реабилитации. Видео было записано ещё в мае, но в США на него обратили внимание только сейчас. Несколько комментариев под постом процитировал Telegram-канал «Представительство МИД России во Владивостоке». Видимо, дипломатам понравился юмор и ироничное отношение американцев.
В числе первых комментариев написано: «Это норма. У меня кошки также бьются с переноской». Следом один из участников признался: «В точку. Кучу раз наблюдал, как мой кот разыгрывает тот же самый сценарий, когда ветеринар пытается выковырять его из переноски».
Интернет-обсуждение с лёгкостью перешло в разряд обыгрывания острых ситуаций с участием полосатых хищников: «Прикиньте, идёте по улице, думаете о своём и вдруг слышите этот рык у себя в голове.» Развивая тему, кто-то добавил: «Эй, он сейчас как раз в 30 футах за тобой».
Один из собеседников пошутил: «Я бы не беспокоился об этом. В подобной ситуации тропа за мной была бы слишком скользкой и он бы меня не догнал.» Другой участник честно признался: «Если бы один из этих тигров бежал в мою сторону и издавал такие звуки, я бы умер прежде, чем он добежал. Они реально пугают.».
Тему кошачьих инстинктов поддержали собственными наблюдениями: «Типичная кошка — должна атаковать висящий предмет». Не обошлось и без шуток про природоохрану: «Так, а кто из егерей проиграл пари и должен был выйти после из грузовика, чтобы подобрать камеру с земли?».
Особое внимание американцы уделили тому, что животные сохранили свои природные привычки. Один из реддиторов отметил в комментарии: «Вообще-то хорошо, что они себя так ведут. Значит — после пребывания в реабилитационном центре они остались дикими».
Самым актуальным на сегодня в МИД посчитали ироничный отклик: «Отправьте меня обратно в реабилитационный центр! Я отказываюсь добывать себе еду охотой!».