«Сибирь» усиливает вратарскую линию: Константин Волков присоединяется к новосибирскому клубу

В Континентальной хоккейной лиге Волков выступал за несколько команд, включая московское «Динамо», китайский «Куньлунь Ред Стар» и тольяттинскую «Ладу». За время выступлений в КХЛ вратарь провел 55 матчей, в которых одержал 16 побед в основное время. Статистические показатели Константина впечатляют: процент отраженных бросков составляет 90,6, а коэффициент надежности — 2.57. Особо стоит отметить, что на счету голкипера шесть «сухих» матчей, что свидетельствует о его способности полностью нейтрализовать атакующий потенциал соперников.