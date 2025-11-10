«Сибирь» усиливает вратарскую линию: Константин Волков присоединяется к новосибирскому клубу

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании пробного контракта с вратарем Константином Волковым.
Это решение было принято руководством новосибирской команды после расторжения соглашения с голкипером Луи Доминге, что свидетельствует о перестановках во вратарской линии клуба.
Волков, уроженец Мурманска, начинал свой профессиональный путь в системе петербургского СКА. Талант российского вратаря был замечен за океаном — на драфте НХЛ его выбрал клуб «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером, что говорит о высокой оценке его потенциала на международном уровне.
В послужном списке Константина немало достижений. Он является обладателем Кубка Петрова в составе «Югры», что демонстрирует его способность выступать в решающих матчах. Карьера Волкова не ограничивалась только российскими клубами — в 2021 году он защищал ворота финского «Эссята», получив опыт игры в европейском чемпионате.
В Континентальной хоккейной лиге Волков выступал за несколько команд, включая московское «Динамо», китайский «Куньлунь Ред Стар» и тольяттинскую «Ладу». За время выступлений в КХЛ вратарь провел 55 матчей, в которых одержал 16 побед в основное время. Статистические показатели Константина впечатляют: процент отраженных бросков составляет 90,6, а коэффициент надежности — 2.57. Особо стоит отметить, что на счету голкипера шесть «сухих» матчей, что свидетельствует о его способности полностью нейтрализовать атакующий потенциал соперников.
Подписание Волкова может стать значимым приобретением для «Сибири», учитывая его опыт выступлений как в КХЛ, так и на международном уровне.