Рядовой Исхаков взял в плен солдат, которые рассказали о дислокации ВСУ

Российский военнослужащий Руслан Исхаков взял в плен двух солдат Вооружённых сил Украины, которые рассказали о дислокации других украинских военных, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии рядовой Исхаков действовал в составе штурмовой группы. Он ранил и пленил солдат ВСУ, которые попытались незаметно скрыться.
«С наступлением темноты штурмовая группа начала наступательные действия. В ходе атаки на укреплённую позицию Руслан заметил двух вражеских солдат, которые пытались незаметно уйти. Благодаря меткой стрельбе он нанёс им ранения, в результате чего они были взяты в плен», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря действиям Исхакова российские штурмовики смогли удержать занятый рубеж, а также выполнить боевую задачу.
Пленные украинцы сообщили о расположении украинских сил, оружия и хранилищах боеприпасов.
Кроме того, в ведомстве рассказали о танкисте Михаиле Ознобишине, который ликвидировал два укреплённых опорника и пулемётный расчёт противника. Гвардии ефрейтор открыл огонь из танкового орудия.
«Прибыв на позицию, танкисты столкнулись с ожесточённым сопротивлением врага, который активно использовал миномёты, гранатомёты и пулемёты, затрудняя продвижение пехоты. Получив координаты целей противника, Михаил быстро сориентировался и открыл огонь из танкового орудия, что привело к уничтожению двух укреплённых опорных пунктов и пулемётного расчёта», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.