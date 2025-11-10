Рядовой Исхаков взял в плен солдат, которые рассказали о дислокации ВСУ

«С наступлением темноты штурмовая группа начала наступательные действия. В ходе атаки на укреплённую позицию Руслан заметил двух вражеских солдат, которые пытались незаметно уйти. Благодаря меткой стрельбе он нанёс им ранения, в результате чего они были взяты в плен», — говорится в сообщении.