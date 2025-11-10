В Госдуме хотят прибавить 50% к окладу сотрудников МВД

«В День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — сказал РИА Новости один из авторов инициативы Леонид Слуцкий, добавив, что эта мера может стать действенной для решения кадровой проблемы российской полиции.