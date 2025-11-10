Ричмонд
В Госдуме хотят прибавить 50% к окладу сотрудников МВД

Надбавку предлагают ввести для сотрудников МВД с двадцатилетним стажем работы.

Источник: Комсомольская правда

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о надбавке к окладу для сотрудников МВД, у которых стаж работы составляет 20 лет. Предполагается, что надбавка будет выплачиваться ежемесячно.

«В День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — сказал РИА Новости один из авторов инициативы Леонид Слуцкий, добавив, что эта мера может стать действенной для решения кадровой проблемы российской полиции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым с 1 октября зарплаты главы Следственного комитета и генерального прокурора увеличатся на 7,6%. Кроме того, Путин подписал указ о повышении зарплаты судей на 7,6% с 1 октября, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Также сообщалось, что Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

