Путин прервал концерт 96-летней Пахмутовой звонком: он поздравил артистку с праздником прямо в эфире

Парламентарий назвал Александру Пахмутову «эпохой». Он подчеркнул, что вместе с Николаем Добронравовым они создали широкую и удивительную галерею песен. Композиции, по словам Геннадия Зюганова, будут актуальны в любое время. Их произведения — песни для настоящих патриотов. Депутат рассказал, что познакомился с Александрой Пахмутовой при подготовке к Всемирному фестивалю в Берлине в 1970 году.