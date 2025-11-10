Путин прервал концерт 96-летней Пахмутовой звонком: он поздравил артистку с праздником прямо в эфире

В воскресенье, 9 ноября, народная артистка СССР Александра Пахмутова отпраздновала 96-летие. Композитор дала концерт, который транслировали на канале Tazianavidos. Вдруг мероприятие прервал телефонный звонок. Оказалось, президент России Владимир Путин в прямом эфире обратился к Александре Пахмутовой с поздравлениями.
Артистке также вручили букет от главы государства. Она была шокирована. Композитор поблагодарила президента за теплые слова и пожелала здоровья и счастья.
Сам концерт проходил в Кремлевском дворце. Букет цветов от Владимира Путина Александре Пахмутовой преподнесли прямо на сцену.
Факт разговора президента с известным композитором подтвердил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Свидетельством этому служит также прямая трансляция с празднования.
«Это сейчас ведь Путин звонил! Сейчас говорил наш президент», — удивленно и радостно восклицала Александра Пахмутова.
На торжестве присутствовали и другие народные артисты. Все гости оживились, услышав о звонке президента. Среди звезд на концерте присутствовали Лев Лещенко, Лариса Долина, Алсу, Валерия и другие артисты. Кроме того, можно было заметить телеведущего Валдиса Пельша и депутата Госдумы Геннадия Зюганова.
Парламентарий назвал Александру Пахмутову «эпохой». Он подчеркнул, что вместе с Николаем Добронравовым они создали широкую и удивительную галерею песен. Композиции, по словам Геннадия Зюганова, будут актуальны в любое время. Их произведения — песни для настоящих патриотов. Депутат рассказал, что познакомился с Александрой Пахмутовой при подготовке к Всемирному фестивалю в Берлине в 1970 году.
Особенно громко день рождения артистки отмечали в Волгограде. Именно здесь родилась Александра Пахмутова. С праздником композитора поздравил глава Волгограда Владимир Марченко. Мэр назвал Александру Пахмутову истинной гордостью местной земли. Ее имя навсегда вписано в золотой фонд отечественной музыки, добавил Владимир Марченко. Он отметил, что мелодии, созданные ее талантом, находят отклик в душе каждого слушателя.