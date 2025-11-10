«Выскочила и прямо в прыжке ударилась об машину»: косулю, едва выжившую в ДТП, отправили в лес

В Иркутской области сотрудники питомника «К-9» оказали помощь раненой косуле, которая стала жертвой ДТП на Култукском тракте. Животное попало под колеса автомобиля недалеко от магазина. Водитель, ставший невольным участником аварии, сам вызвал службу спасения. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала питомника.
Животное попало под колеса автомобиля недалеко от магазина. Фото: тг-канал питомника К-9.
— Я двигался по тракту с небольшой скоростью, когда неожиданно из леса выскочила косуля. Она ударилась прямо в прыжке в правую сторону машины. Я быстро остановился и вместе с другими очевидцами аккуратно перенес косулю с дороги на обочину, — рассказал водитель.
Серьезных повреждений у косули нет. Фото: тг-канал питомника К-9.
Прибывшие на место сотрудники питомника доставили раненое животное в ветеринарный госпиталь. После осмотра специалисты заключили, что серьезных повреждений у косули нет. Небольшие ранки обработали. После этого животное решили вернуть в лес.