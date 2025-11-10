Омские аграрии намолотили рекордный урожай несмотря на капризы погоды

В области намолочено свыше 3,9 млн тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га, что существенно выше прошлогоднего показателя (18,7 ц/га). Лидерами по урожайности зерновых стали Марьяновский, Омский, Большереченский и Горьковский районы. Также выросли показатели по масличным культурам — собрано более 560 тысяч тонн.