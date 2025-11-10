Ричмонд
Омские аграрии намолотили рекордный урожай несмотря на капризы погоды

11 районов уже полностью завершили обмолот зерновых.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Омские аграрии успешно завершают уборочную кампанию, показав значительный рост урожайности по всем основным культурам. 11 районов уже полностью завершили обмолот зерновых. Об этом рассказали пресс-службе правительства Омской области.

В области намолочено свыше 3,9 млн тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га, что существенно выше прошлогоднего показателя (18,7 ц/га). Лидерами по урожайности зерновых стали Марьяновский, Омский, Большереченский и Горьковский районы. Также выросли показатели по масличным культурам — собрано более 560 тысяч тонн.

Ранее мы сообщали, что из-за раннего снега и заморозков часть урожая не удалось собрать.