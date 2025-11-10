Омские аграрии намолотили рекордный урожай несмотря на капризы погоды

Омские аграрии успешно завершают уборочную кампанию, показав значительный рост урожайности по всем основным культурам. 11 районов уже полностью завершили обмолот зерновых. Об этом рассказали пресс-службе правительства Омской области.
В области намолочено свыше 3,9 млн тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га, что существенно выше прошлогоднего показателя (18,7 ц/га). Лидерами по урожайности зерновых стали Марьяновский, Омский, Большереченский и Горьковский районы. Также выросли показатели по масличным культурам — собрано более 560 тысяч тонн.
Ранее мы сообщали, что из-за раннего снега и заморозков часть урожая не удалось собрать.