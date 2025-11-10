Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Деда Мороза не посетит Новосибирск в 2025—2026 году

Состав сделает остановку только в Карасуке.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2025—2026 году праздничный поезд Деда Мороза не заедет в Новосибирск. Согласно опубликованному расписанию, состав сделает остановку только в Карасуке. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале проекта «Поезд Деда Мороза».

«Дед Мороз совсем скоро отправится из Великого Устюга в дальнюю дорогу! Наше праздничное шествие по стране начнётся с Владивостока 19 ноября. Мы проедем свыше 20 тысяч километров и посетим 70 городов с большими и малыми программами», — сообщают в телеграм-канале проекта.

Поезд посетит регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Русского Севера и европейской части страны. Новый год Дед Мороз впервые встретит в Иванове.

В числе городов — Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ, Слюдянка, Иркутск, Нижнеудинск, Канск-Енисейский, Красноярск, Ачинск, Кемерово, Барнаул и Омск.

Количество билетов ограничено: в передвижной резиденции Деда Мороза смогут побывать до 15 человек за один сеанс, а в кукольном театре — до 26 человек. Число сеансов зависит от длительности стоянки поезда в каждом городе.