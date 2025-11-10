Поезд Деда Мороза не посетит Новосибирск в 2025—2026 году

«Дед Мороз совсем скоро отправится из Великого Устюга в дальнюю дорогу! Наше праздничное шествие по стране начнётся с Владивостока 19 ноября. Мы проедем свыше 20 тысяч километров и посетим 70 городов с большими и малыми программами», — сообщают в телеграм-канале проекта.