Утильсбор ударит по кошельку: названы модели авто, которые подорожают на миллионы

Степанов отметил, что конечная цена автомобиля напрямую зависит от объема двигателя, и, если импортер не сможет компенсировать возросшие расходы, они будут полностью заложены в стоимость для покупателя. По его мнению, покупатели массового сегмента очень чувствительны к любым изменениям цены, тогда как на спрос в премиальном сегменте подорожание повлияет слабо, так как выбор там ограничен, а покупка часто совершается из-за статуса и комфорта.