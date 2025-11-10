Утильсбор ударит по кошельку: названы модели авто, которые подорожают на миллионы

По словам специалиста по импорту премиальных автомобилей с 16-летним опытом Александра Степанова, в случае повышения утильсбора стоимость машин неминуемо вырастет.
«Для машин до 160 л.с. изменений не будет — по ним ставка утильсбора не растет. А вот для автомобилей с моторами мощностью свыше 160 л.с., особенно в диапазоне объемов 2,5−3,5 литра и возрастом 3−5 лет, рост стоимости может быть заметным — от 500 тысяч до 2−3 млн рублей», — пояснил эксперт порталу «За рулем».
Степанов отметил, что конечная цена автомобиля напрямую зависит от объема двигателя, и, если импортер не сможет компенсировать возросшие расходы, они будут полностью заложены в стоимость для покупателя. По его мнению, покупатели массового сегмента очень чувствительны к любым изменениям цены, тогда как на спрос в премиальном сегменте подорожание повлияет слабо, так как выбор там ограничен, а покупка часто совершается из-за статуса и комфорта.
Под наибольший удар, по прогнозам, попадают автомобили с двигателями мощнее 160 л.с., особенно трехлитровые SUV в возрасте 3−5 лет. В зоне риска оказались такие модели, как BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и Toyota Land Cruiser. При этом автомобили возрастом до трех лет, вероятно, будут ввозиться через Беларусь с использованием льгот по утильсбору, что смягчит их конечную стоимость.
Что касается общей тенденции роста цен на автомобили во всем мире, эксперт связывает это с подорожанием логистики, страховки, фрахта и колебаниями валютных курсов. Дополнительные расходы производителям несут технологии, такие как системы безопасности, камеры, сенсоры и гибридные установки. Впрочем, Степанов подчеркивает, что вместе с ценой растет и уровень безопасности и комфорта машин.
Сдержать инфляцию на авторынке, по мнению специалиста, возможно с помощью гибкой налоговой политики, где утильсбор будет привязан к мощности и классу автомобиля, а также за счет поддержки локализации и упрощения сертификации для базовых комплектаций. Отказ от некоторых опций, таких как мультимедийные экраны, колеса диаметром 21−22 дюйма или сложные ассистенты, мог бы снизить стоимость машин на 10−15% без потери ключевых потребительских качеств.