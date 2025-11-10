Не стало уважаемого омского шахматиста и педагога Земерова

Согласно приведенной информации, Владимир Земеров приступил к тренерской работе в указанной спортшколе в 1977 году. Спустя три десятилетия, в 2009 году, он возглавил «Спортивную школу № 15», а с 2010 по 2019 годы занимал пост заместителя директора. По оценке коллег, опыт и тренерское мастерство Владимира Петровича можно причислить к достоянию регионального шахматного мира.