Не стало уважаемого омского шахматиста и педагога Земерова

В минувшее воскресенье, 9 ноября 2025 года, представители БУ ДО города Омска «Спортивная школа № 15» сообщили о тяжелой утрате: на 72-м году жизни скончался Международный мастер спорта по шахматам Владимир Земеров, отдавший без малого полвека подготовке юных шахматистов.
Согласно приведенной информации, Владимир Земеров приступил к тренерской работе в указанной спортшколе в 1977 году. Спустя три десятилетия, в 2009 году, он возглавил «Спортивную школу № 15», а с 2010 по 2019 годы занимал пост заместителя директора. По оценке коллег, опыт и тренерское мастерство Владимира Петровича можно причислить к достоянию регионального шахматного мира.
Данные о прощании с уважаемым шахматистом и тренером с более чем сорокалетним стажем не приводятся.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Петровича Земерова.