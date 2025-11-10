Хабаровские энергетики продолжают отключать должников за коммунальные услуги

Остаться без тепла и света могут тысячи жителей Хабаровского края — ведь именно они составляют большинство должников, просрочивших платежи перед ПАО «ДЭК». Энергокомпания совместно с сетевыми организациями и исполнителями коммунальных услуг усиливают работу с должниками за коммунальные услуги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». До нового года рейдовые мероприятия по отключению электроэнергии и горячего водоснабжения будут проводиться ежедневно.
В октябре Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») направил в адрес недобросовестных клиентов более 6 700 уведомлений об ограничениях электроэнергии и горячего водоснабжения. И это не абстрактные угрозы, и не пустые слова. С начала года 19 400 собственников жилья, проживающих в Хабаровском крае, оказались вынуждены существовать без света и горячей воды.
— Обязанность потребителей коммунальных услуг — оплачивать их своевременно и в полной мере. Нередки случаи, когда жители пользуются правом получения услуг, а вот об обязанности забывают. Энергетики вынуждены идти на крайние меры в отношении злостных неплательщиков, которым действительно грозят массовые отключения электрической энергии и горячего водоснабжения, — поясняет начальник отдела по работе с частными клиентами филиала Хабаровскэнергосбыт Елена Метелько.
Согласно действующему законодательству, энергетики могут ограничить подачу энергоресурсов, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев исходя из норматива потребления. Если в течение 20 дней со дня получения уведомления клиент не предпринимает меры по погашению задолженности, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Отключение горячей воды производится непосредственно в жилом помещении должника.
Чтобы в квартире или доме снова стало тепло и светло, необходимо будет оплатить в полном объеме текущую задолженность, а также пени за просрочку платежей и судебные издержки. В случае самовольного подключения должникам грозит административная ответственность с наложением административного штрафа в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.