Хабаровские энергетики продолжают отключать должников за коммунальные услуги

Чтобы в квартире или доме снова стало тепло и светло, необходимо будет оплатить в полном объеме текущую задолженность, а также пени за просрочку платежей и судебные издержки. В случае самовольного подключения должникам грозит административная ответственность с наложением административного штрафа в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.