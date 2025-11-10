Новосибирский нефтетрейдер Лацких опроверг слухи о банкротстве АЗС региона

«Рост цен связан с увеличением биржевых индексов, а топливо в наш регион поставляется не только из Омского НПЗ, но и из других регионов, что также влияет на стоимость на отдельных АЗС. Мы ожидаем стабилизации ситуации, все необходимые службы работают в этом направлении. Информация о массовом контрафакте и закрытии независимых АЗС — фейки, способные дестабилизировать рынок», — добавил он.