Новосибирский нефтетрейдер Лацких опроверг слухи о банкротстве АЗС региона

В Новосибирской области с октября независимые сети АЗС сообщают о перебоях в поставках топлива по заключённым договорам, а биржевые цены достигают рекордных отметок. Об этом пишет Сиб.фм.
На этом фоне СМИ распространяют сведения о том, что некоторые игроки рынка якобы находятся на грани закрытия, а рынок переполняет контрафактное топливо.
Однако президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких опровергает эти утверждения. В беседе с Сиб.фм он отметил, что проблемы с поставками действительно существуют, но ситуация постепенно стабилизируется.
«Сейчас отгрузки топлива от “Газпромнефть Региональные продажи” идут не в полном объёме. По сравнению с октябрём ситуация улучшилась, но остаётся сложной. Логистику необходимо наладить для своевременных и бесперебойных поставок в регионы, поэтому панические заявления неуместны», — подчеркнул Лацких.
По его словам, региональные и федеральные органы держат ситуацию на контроле. Профильное министерство и УФАС следят за ценами и наличием топлива на независимых АЗС.
«Рост цен связан с увеличением биржевых индексов, а топливо в наш регион поставляется не только из Омского НПЗ, но и из других регионов, что также влияет на стоимость на отдельных АЗС. Мы ожидаем стабилизации ситуации, все необходимые службы работают в этом направлении. Информация о массовом контрафакте и закрытии независимых АЗС — фейки, способные дестабилизировать рынок», — добавил он.
Ранее ФАС направила предупреждение «Газпромнефти» из-за ситуации с бензином в Новосибирске в октябре. На фоне перебоев с поставками топлива на рынок региона попытались выйти спекулянты.