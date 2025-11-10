Врач назвал привычки, которые помогут защититься от диабета

Заведующий отделением Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов назвал способы предотвратить диабет второго типа. По его словам, современный ритм жизни, переедание, малоподвижность и постоянные стрессы приводят к ожирению и повышают риск заболевания. Об этом эксперт рассказал KP.RU.
— Предпочтение отдавайте продуктами, богатыми белком и минеральными веществами и микроэлементами. Птица, рыба, яйца, молочные продукты подойдут, — подчеркнул врач.
Кроме того, он советует есть меньше хлебобулочных изделий, картофеля, колбасы и сладостей, отдавая предпочтение овощам, фруктам с низким содержанием сахара.
— Важно в целом снизить калорийность питания. Людям с ожирением полезно уменьшить массу тела на 5−7 процентов за 6−12 месяцев, а для этого нужна сильная мотивация, целеустремленность и поддержка родных и близких, — уточнил эксперт.
Также Шарафетдинов отметил, что регулярные физические нагрузки не менее двух с половиной часов в неделю помогают снизить невосприимчивость к инсулину. Исследования показывают, что занятия днем или вечером особенно эффективны для работы поджелудочной железы и общего обмена веществ.