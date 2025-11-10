Врач назвал привычки, которые помогут защититься от диабета

Также Шарафетдинов отметил, что регулярные физические нагрузки не менее двух с половиной часов в неделю помогают снизить невосприимчивость к инсулину. Исследования показывают, что занятия днем или вечером особенно эффективны для работы поджелудочной железы и общего обмена веществ.