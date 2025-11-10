Ричмонд
Рядом с селом Хабаровского края заметили следы тигра

Хищник подошел близко к людям.

Источник: Комсомольская правда

В Нанайском районе заметили следы тигра. Хищник подошел близко к населенным пунктам. Специалисты предупреждают всех жителей и гостей района: будьте особенно внимательны и осторожны. Для безопасности важно соблюдать несколько простых, но очень важных правил. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Чтобы не привлекать внимание хищника, держите домашних собак на привязи. Если вы вдруг увидели на земле следы тигра, ни в коем случае не пытайтесь пойти по ним. Тигр может решить, что вы его преследуете, и это спровоцирует его на агрессию.

Главное правило при встрече с тигром — сохранять спокойствие. Не паникуйте, не кричите и не поворачивайтесь к нему спиной. Ни в коем случае не убегайте — это может разбудить в звере инстинкт охотника. Не приближайтесь к животному. Если вы находитесь в машине, не выходите из нее.

При себе можно иметь средства, которые помогут отпугнуть зверя в крайнем случае. Это могут быть сигнальные ракеты, фальшфейеры или газовые баллончики с отпугивающим составом.

Важно знать, что за передвижением тигров, которые постоянно живут в этом районе, ведется постоянное наблюдение силами специальных мониторинговых групп.

Если вы встретили тигра или столкнулись с другой опасной ситуацией с диким животным, немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения 112 или по специальному номеру 8 (4212) 32−82−19.