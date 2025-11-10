Рядом с селом Хабаровского края заметили следы тигра

Главное правило при встрече с тигром — сохранять спокойствие. Не паникуйте, не кричите и не поворачивайтесь к нему спиной. Ни в коем случае не убегайте — это может разбудить в звере инстинкт охотника. Не приближайтесь к животному. Если вы находитесь в машине, не выходите из нее.