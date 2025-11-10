В Перми продают часть борта самолета, на котором тренировали космонавтов

«Модификация самолета Ил-76 была переоборудована под подготовку космонавтов. Было построено всего три таких воздушных судна. Борт принимал участие в испытаниях и учебных полетах, в том числе в интересах Центра подготовки космонавтов им. Гагарина», — следует из объявления, сообщает «Новый компаньон».