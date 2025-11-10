«СКА-Хабаровск» не смог на домашнем стадионе переиграть «Урал»

— Всегда хочется побеждать, но не всегда получается, к сожалению, — сказал после матча главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Претензий к команде нет, показали в принципе достойный футбол, но опять страдает реализация. Пропускаем обидные, ненужные голы. Есть объяснение, наверное, этому. Но и судейская бригада. Мы, наверное, с ними смотрим разные футболы и участвуем в разных матчах. Если такие нарушения не давать, бог им судья, пусть разбираются высшие инстанции.