«СКА-Хабаровск» не смог на домашнем стадионе переиграть «Урал»

В минувшее воскресенье, 9 ноября, ФК «СКА-Хабаровск» в рамках 18-го тура Первой лиги на стадионе имени Ленина в Хабаровске провёл игру с «Уралом». Армейцам в этом поединке не хватило точности и спортивной удачи — на два гола гостей красно-синие так ничем и не ответили, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«СКА-Хабаровск» мог забить уже на старте встречи, на 3-й минуте, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот Александра Селихова. Ответная атака «шмелей» оказалась результативнее: вброс мяча из-за боковой и снаряд попадает к Мартину Секуличу, стоявшему спиной к «рамке» Алексея Кузнецова. Форвард «Урала» не стал жадничать и выкатил мяч на удар Илье Ишкову, 0:1 на 4-й минуте матча.
Сравнять хабаровчане могли как на 24-й, так и на 40-й минутах — во втором случае армейцы провели превосходную атаку с быстрой перепасовкой, вот только Камран Алиев с близкого расстояния пробил в голкипера гостей. Контратака «Урала» опять завершилась голом: снова пас от Секулича и гол, автором которого стал защитник «шмелей» Итало.
Во втором тайме «СКА-Хабаровск» продолжил атаковать и имел шансы изменить итоговый счёт, но все выпады красно-синих не смогли пробить оборону соперника — стоит особо отметить надёжную игру вратаря Александра Селихова. Он, кстати, был на волоске от удаления в эпизоде с молодым нападающим дальневосточников Степаном Глотовым. Форвард «обокрал» защитника ворот в его же штрафной и вынужден был хоть как-то останавливать игрока в красной форме — судьи в этом эпизоде нарушения не усмотрели.
— Всегда хочется побеждать, но не всегда получается, к сожалению, — сказал после матча главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Претензий к команде нет, показали в принципе достойный футбол, но опять страдает реализация. Пропускаем обидные, ненужные голы. Есть объяснение, наверное, этому. Но и судейская бригада. Мы, наверное, с ними смотрим разные футболы и участвуем в разных матчах. Если такие нарушения не давать, бог им судья, пусть разбираются высшие инстанции.
«СКА-Хабаровск» после 18 туров остаётся на 8-й строчке турнирной таблицы с 24 очками. На балл больше и одной позицией выше «Челябинска» с матчем в запасе. На строчку ниже армейцев с 23 очками находится тульский «Арсенал». Красно-синим осталось провести дома всего один матч — 15 ноября против красноярского «Енисея» (12 место).