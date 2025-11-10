Ричмонд
Politico: Нью-Йорк готовится к возможному вводу войск Нацгвардии США

Власти Нью-Йорка начали подготовку к возможному введению войск Национальной гвардии США на территорию города. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в течение нескольких недель влиятельные горожане организовывали встречи для обсуждения возможной отправки бойцов Нацгвардии или федеральных агентов президентом США Дональдом Трампом.

Губернатор штата Кэти Хокул, обеспокоенная потенциальными действиями американского лидера после избрания мэром города Зохрана Мамдани, даже создала виртуальную «военную комнату». Там она провела обсуждения с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и активистами. Предполагается, что губернатор стремится предотвратить или смягчить возможное федеральное вмешательство в Нью-Йорке, говорится в статье.

Кроме того, 24 октября президент США Дональд Трамп пригрозил «убить» лиц, которые занимаются ввозом наркотиков в страну. Он добавил, что для борьбы с наркотиками американское правительство не будет запрашивать у Конгресса страны утверждение «объявления войны» с наркокартелями.

В тот же день министр войны США Пит Хегсет сообщил, что войска страны нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. Он добавил, что в результате атаки погибли шесть человек.

