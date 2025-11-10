Уровень авиабезопасности в Казахстане вырос с 83 до 95,7% по оценке ИКАО

АЛМАТЫ, 10 ноя — Sputnik. Уровень авиабезопасности в Казахстане по оценке ИКАО вырос с 83% до 95,7%.
Это один из самых высоких показателей в СНГ и в Евро-Азиатском регионе ИКАО, сообщили в Минтранспорта Казахстана.
Для сравнения: мировой показатель — 72%.
Это способствует в том числе получению первой категории полетов для открытия прямых рейсов в США, отметили в ведомстве.
️В сентябре СМИ писали со ссылкой на слова прежнего главы Air Astana Питера Фостера, что авиакомпания не сможет выполнять возможные прямые рейсы в США, если придется облетать Россию.