Синоптик Шувалов спрогнозировал первые заморозки в Москве 13 ноября

В предстоящий понедельник — 10 ноября — температура воздуха начнет постепенно опускаться, аномальное тепло, которое сейчас радует москвичей, сойдет на нет, сообщил в разговоре с aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Основное вторжение арктического воздуха начнётся в понедельник — 10 ноября. В следующий четверг — 13 ноября — возможны слабые заморозки по Московской области», — отметил специалист.
Шувалов отметил, что с 10 ноября столбик термометра опустится до +5…+6 градусов днем.
Ранее синоптик Ильин сообщил, что уже на следующей неделе в столичном регионе может выпасть снег. По его словам, 11 ноября возможны первые осадки, которые выпадут местами по столичному региону.
Затем в течение нескольких дней снегопады продолжатся, что может привести к образованию снежного покрова в 2−3 сантиметра.