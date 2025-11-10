Ричмонд
Синоптик Шувалов спрогнозировал первые заморозки в Москве 13 ноября

Синоптик отметил, что аномально теплая погода в столичном регионе продлится до понедельника — 10 ноября, затем температура воздуха начнет опускаться.

Источник: Аргументы и факты

В предстоящий понедельник — 10 ноября — температура воздуха начнет постепенно опускаться, аномальное тепло, которое сейчас радует москвичей, сойдет на нет, сообщил в разговоре с aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Основное вторжение арктического воздуха начнётся в понедельник — 10 ноября. В следующий четверг — 13 ноября — возможны слабые заморозки по Московской области», — отметил специалист.

Шувалов отметил, что с 10 ноября столбик термометра опустится до +5…+6 градусов днем.

Ранее синоптик Ильин сообщил, что уже на следующей неделе в столичном регионе может выпасть снег. По его словам, 11 ноября возможны первые осадки, которые выпадут местами по столичному региону.

Затем в течение нескольких дней снегопады продолжатся, что может привести к образованию снежного покрова в 2−3 сантиметра.