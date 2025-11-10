Кондратьев объяснил, почему в регионах стали отключать мобильный интернет

«Украинские дроны зачастую летят по заранее загруженному полетному заданию полностью автономно. Но для чего им нужны сим-карты? Те, кто их отправляет, должны знать, долетели эти дроны или нет, где они находятся, были ли перехвачены. По дронам они могут вычислять, где находятся российские средства ПВО, чтобы планировать атаки в будущем. Для этого и нужны сим-карты. Зачастую в беспилотниках ВСУ находится сразу несколько сим-карт, поскольку в разных точках, где пролетают дроны, разное покрытие сетью мобильных операторов», — пояснил эксперт.