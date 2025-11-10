Кондратьев объяснил, почему в регионах стали отключать мобильный интернет

В российских регионах временно отключают мобильный интернет для того, чтобы ВСУ не могли корректировать маршруты беспилотников, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, ночью, согласно сводке СВО от Минобороны РФ за 9 ноября, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа — над Брянской и Ростовской областями. В некоторых регионах наблюдаются отключения мобильного интернета.
«Украинские дроны зачастую летят по заранее загруженному полетному заданию полностью автономно. Но для чего им нужны сим-карты? Те, кто их отправляет, должны знать, долетели эти дроны или нет, где они находятся, были ли перехвачены. По дронам они могут вычислять, где находятся российские средства ПВО, чтобы планировать атаки в будущем. Для этого и нужны сим-карты. Зачастую в беспилотниках ВСУ находится сразу несколько сим-карт, поскольку в разных точках, где пролетают дроны, разное покрытие сетью мобильных операторов», — пояснил эксперт.
Кондратьев добавил, что украинские дроны пролетают по маршруту автономно, но в некоторых местах подключаются к интернету, чтобы передавать данные о своем местоположении. Кроме того, во время подключения дрона к интернету есть возможность подкорректировать его полет.
«Отключение мобильного интернета — оправданная мера защиты при атаках дронов ВСУ. Это не единственная мера, но одна из всего комплекса по снижению эффективности вражеских беспилотников. Важно не только здесь и сейчас предотвратить атаку БПЛА, но и снизить эффективность последующих атак», — добавил специалист.
