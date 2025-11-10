Рост отравлений детей лекарствами отмечают медики в Приморье

В Приморском крае фиксируется увеличение числа отравлений несовершеннолетних различными лекарственными препаратами и бытовой химией. Согласно данным министерства здравоохранения региона, с начала года только во Владивостоке произошло 137 подобных случаев, в том числе 57 отравлений медицинскими средствами, 72 — этанолом и восемь — другими химическими соединениями, которые оказались в легком доступе для детей.
В министерстве здравоохранения региона отмечают, что основной причиной госпитализации детей становится небрежное хранение медикаментов дома — обычные витамины, обезболивающие таблетки или другие препараты, предназначенные для взрослых, могут оказаться серьёзной опасностью для ребёнка, если находятся на открытых полках и доступны без присмотра.
Специалисты краевого министерства рекомендуют не только убирать лекарства в труднодоступные места, но и регулярно объяснять детям, что любые медикаменты — таблетки, сиропы или капли — можно принимать только с разрешения родителей. Если ребёнок плохо себя чувствует, ему необходимо сразу сообщить об этом взрослым, вместо того чтобы пытаться лечиться самостоятельно.
Если всё же ребёнок случайно проглотил лекарство или неизвестное вещество, медики советуют незамедлительно позвонить по номерам 103 или 112, указав название и количество принятого препарата и сохранив упаковку для врачей. Не рекомендуется самостоятельно вызывать рвоту или предпринимать другие меры до прибытия специалистов, чтобы не усугубить положение.