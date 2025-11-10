Рост отравлений детей лекарствами отмечают медики в Приморье

Специалисты краевого министерства рекомендуют не только убирать лекарства в труднодоступные места, но и регулярно объяснять детям, что любые медикаменты — таблетки, сиропы или капли — можно принимать только с разрешения родителей. Если ребёнок плохо себя чувствует, ему необходимо сразу сообщить об этом взрослым, вместо того чтобы пытаться лечиться самостоятельно.