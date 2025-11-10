Ричмонд
Двадцать восемь команд вышли на старт Кубка Губернатора по ГТО в Омске

В Омске стартовал традиционный Кубок Губернатора по выполнению нормативов ГТО, который в этом году собрал рекордное количество участников.

За победу в шести дисциплинах борются рекордное количество 28 команд от ключевых органов власти региона и городской администрации.

В первый день соревнований участники продемонстрировали свою силу и выносливость в плавании на 50 метров, стрельбе из электронного оружия, поднимании туловища из положения лежа, отжиманиях и подтягиваниях. Примечательно, что проверить свою физическую форму решили не только рядовые специалисты, но и представители руководящего состава различных ведомств.

Кубок Губернатора по ГТО проводится в регионе с 2018 года, и с каждым разом популярность этого спортивного события растет. Нынешний рекорд по количеству заявленных команд подтверждает возрастающий интерес омичей к здоровому образу жизни и спорту.

Финальный этап состязаний запланирован на 16 ноября, где станут известны имена сильнейших команд, показавших лучшие результаты по сумме всех дисциплин.

Ранее мы сообщали, что в ноябре в Омске состоится Гран-при по фигурному катанию.