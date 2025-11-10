Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии предупредили о возможном сильном землетрясении в ближайшую неделю

Японское метеорологическое управление прогнозирует новое землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

В Японии в ближайшее время может произойти сильное землетрясение. Такой прогноз сделало национальное метеорологическое управление Страны восходящего солнца после того, как в воскресенье 9 ноября было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 6,9.

Сообщается, что землетрясение может произойти в течение ближайшей недели и по мощности будет сравнимо с предыдущим подземным толчком.

Напомним, 9 ноября у берегов Японии на северо-востоке страны около полудня по московскому времени произошло землетрясение мощностью в 6,7−6,8 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров под землей, о жертвах и разрушениях новостей нет.

Ранее сообщалось, что в Турции случилось сильное землетрясение, после которого зафиксировано 330 афтершоков.

Тем временем сейсмолог Корженков оценил возможность точно предсказывать землетрясения.