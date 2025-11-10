В Японии предупредили о возможном сильном землетрясении в ближайшую неделю

В Японии в ближайшее время может произойти сильное землетрясение. Такой прогноз сделало национальное метеорологическое управление Страны восходящего солнца после того, как в воскресенье 9 ноября было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 6,9.
Сообщается, что землетрясение может произойти в течение ближайшей недели и по мощности будет сравнимо с предыдущим подземным толчком.
Напомним, 9 ноября у берегов Японии на северо-востоке страны около полудня по московскому времени произошло землетрясение мощностью в 6,7−6,8 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров под землей, о жертвах и разрушениях новостей нет.
