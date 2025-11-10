Скандал на ВВС с подделкой речи Трампа обернулся громкими отставками: кто лишился своих постов

Скандал с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года закончился для топ-менеджеров британской вещательной корпорации ВВС увольнениями. Так, в отставку ушел генеральный директор Тим Дэйви, а также руководитель новостного вещания ВВС Дебора Тернесс. Об этом сообщается на сайте вещательной компании.
Дейви возглавлял компанию с 2020 года, а в общей сложности проработал на ВВС более 20 лет.
«Это всецело мое собственное решение, и я остаюсь глубоко признательным председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего срока, включая последние дни», — написал он.
Бывший гендиректор добавил, что ВВС не идеальна, и журналисты всегда должны быть «открытыми, прозрачными и подотчетными». Дейви признался, что скандал вокруг истории с фальсификацией записи — не единственная причина его ухода с поста, однако она также повлияла на решение об уходе.
«Были допущены ошибки, и как генеральный директор я должен понести полную ответственность за них», — добавил он.
Руководитель новостного вещания Би-би-си Дебора Тернесс, в свою очередь, заявила, что прошение об отставке подала еще 8 октября.
«Продолжающаяся полемика по поводу [передачи] Panorama про президента Трампа достигла такого уровня, когда она вредит Би-би-си, компании, которую я люблю. Вся ответственность лежит на мне», — заявила она.
По словам председателя совета управляющих новостной корпорации Самира Шана, для ВВС это грустный день. Он поблагодарил Дейви и Тернесса за работу, добавив, что весь совет директоров уважает это решение и причины, по которым оно принято.
Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на события, заявив в соцсетях, что BBC — «ужас для демократии», а новости компании — «фейковыми». Глава Белого дома поблагодарил издание The Telegraph, разоблачившее британских коллег.
Американский лидер также назвал сотрудников ВВС продажными журналистами, к тому же из другой страны, которая многими считается первым союзником Штатов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что скандал прямо указывает на то, что ВВС полностью, на 100 процентов фейковое СМИ. Канал транслирует ложь о деятельности главы Белого дома.