Гигантское облако плазмы разрушено вспышкой на Солнце: выбросу определили наивысший класс мощности

На Солнце 9 ноября произошла вспышка наивысшего класса мощности. Сила выброса уничтожила гигантский протуберанец. Соответствующими кадрами поделились ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в Telegram-канале.
Вспышка «обвила» гигантское облако плазмы, говорится в материале. Процесс регулировался находящимися в короне Солнца электрическими токами и разницей газового давления. Оно существенно отличается у вспышечного ядра и протуберанца.
Выбросу присвоили класс мощности Х. Вспышку зафиксировали в области 4274 утром в воскресенье, уточнили в пресс-службе ИКИ РАН. С Солнца оказались выброшены значительные объемы плазмы.
«Направление выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещен в сторону Северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», — объяснили ученые.
По их версии, магнитные волокна «пожирали» солнечный протуберанец. Это плазменное облако распространилось на, приблизительно, 300 тысяч километров.
Мощную вспышку на Солнце ожидали с самого утра. По словам исследователей, она направлялась в сторону Земли. При этом выброс превысил категорию Х, что соответствует очень сильной вспышке. На телескопах, по словам ученых, зафиксировали выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля с частичным смещением к северу.
Кроме того, планета переживает магнитную бурю. В ночь на 8 ноября ее интенсивность достигла уровня G2. Магнитная буря находилась в диапазоне между средним и сильным значениями. По версии ученых, она плавно перетекла из прошлой. Магнитная буря вызвана мощными вспышками на Солнце.
По данным исследователей, планета будет переживать потрясения. Магнитная буря может усилиться до уровня G5, максимального из существующих. 7 ноября стал одним из самых сложных геомагнитных дней 2025 года. Земля вошла в зону действия крупной корональной дыры. Планета должна столкнуться с приходом двух облаков плазмы, сообщили в ИКИ РАН.